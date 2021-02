Luiz Carlos assume a gerência da base do Flamengo Divulgação

Publicado 01/02/2021 18:30

Rio - Novo diretor geral do futebol da base, Luiz Carlos já estava no clube e foi o escolhido pela diretoria para exercer interinamente a função. Além disso, Luiz vai acumular o cargo de gerente de captação de novos talentos. Ele substitui Eduardo Freeland, que assumiu o futebol profissional do Botafogo há dez dias.

O cargo na base gerou debates e alguns nomes foram colocados na mesa, mas a opção por uma opção caseira facilita o processo de planejamento às vésperas do início da temporada 2021. Neste momento, as categorias Sub-17 e Sub-20 estão de férias.



Não está descartada a efetivação definitiva de Luiz Carlos no cargo. No entanto, até o momento, a preocupação da diretoria é indicar rumos para a próxima temporada e acalmar as especulações do período em que a função ficou vaga.

Aos 37 anos, Luiz Carlos está no clube há seis anos. Formado pela UFRJ, ele tem pós-graduação em treinamento desportivo, MBA em gestão e marketing esportivo e está cursando a turma de formação de executivos da CBF.