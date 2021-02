Domènec Torrent Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 19:08

Rio - O ex-jogador do Flamengo e atual comentarista dos canais Disney, Zinho ficou na “bronca” com Domenèc Torrent, após sua entrevista ao portal "globoesporte.com". A parte que irritou o tetracampeão foi quando o espanhol sugeriu que o Flamengo tem poucos títulos para seu tamanho no país e pela sua idade.



Para o ex-jogador do Flamengo, Dome deveria seguir em frente e virar a página. Além disso, Zinho sugeriu que o treinador se informasse melhor sobre o futebol brasileiro, visto que os grandes clubes dividem os principais títulos no país.

Publicidade

"Dome, respeita o Flamengo. Segue sua vida, sua carreira, você tem muita coisa para conquistar, já foi auxiliar de um dos grandes treinadores. Faltou aprender com ele que quando sai de um clube, vira a página. A história do Flamengo é muito grande. O futebol brasileiro é diferente da Inglaterra, da Espanha. O nosso país é maior. O futebol brasileiro tem muito mais time grande que nesses países. Ganhar tudo com Bayern de Munique, com Barcelona, é natural", disparou Zinho, durante o BB Debate.



Outro fator que irritou o comentarista dos canais Disney, foi o fato de Dome dizer que o Flamengo é hexacampeão brasileiro, ignorando o título conquistado pelo clube em 1987, da Copa União, no qual Zinho fez parte do elenco. Ainda de acordo com Zinho, este tipo de declaração mostra que Domenèc Torrent não estava preparado para assumir o clube rubro-negro.



"Ele não conhece a história do futebol brasileiro para falar o que falou. E tirou o título do Flamengo. Em 1987, o Flamengo é campeão brasileiro também. Um time que venceu os melhores times do Brasil, que tinha cinco campeões do mundo. Dome, estuda mais antes de dar uma entrevista. Vira a página, segue a vida. Você está começando a carreira como treinador principal e veio para o time de maior torcida do Brasil. Não fica arrumando desculpa para uma coisa que você não estava preparado para fazer", disse o ex-jogador.