Rogério Ceni Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 09:00

Rio - O Flamengo derrotou o Vasco por 2 a 0 e graças ao tropeço do Internacional contra o Athletico-PR acabou reduzindo a vantagem dos gaúchos na liderança do Brasileiro. No entanto, após o fim do jogo, o treinador Rogério Ceni teve que novamente falar sobre a insatisfação de Gabigol ao ser substituído por Pedro. O comandante explicou porque mexeu na equipe e disse entender o ídolo rubro-negro.

Publicidade

"Eu acho que nenhum jogador gosta de sair. Eu acho que cada um tem um comportamento e age de uma maneira. Conheço o Gabriel, trabalho com ele todos os dias. Sei que ele queria ficar mais tempo em campo, mas temos também o Pedro. É um jogador importante. Naquele momento precisava de um jogador para segurar a bola para a chegada dos outros jogadores. Logo depois até saiu o gol. Não há problema nenhum", afirmou.



Sobre a vitória no clássico, o treinador afirmou que o Flamengo vem conseguindo os resultados e por isso se aproxima da liderança. No entanto, Ceni disse que mesmo quando não estava vencendo a sua equipe conseguia se impor contra os rivais.

Publicidade

"Eu vejo cada jogo da mesma maneira, às vezes o resultado não vem, como foi com Fluminense e Ceará. Eu trabalho da mesma maneira todos os dias. Vim com o objetivo de trabalhar muito e ter oportunidade de brigar pelo título. Hoje o Flamengo se aproxima dessa briga. O caminho é longo, mas temos possibilidades", disse.