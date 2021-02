Gabigol Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 12:04

Rio - Após a vitória sobre o Vasco, na última quinta-feira, o torcedor do Flamengo teve uma outra boa notícia nesta sexta-feira. O atacante Gabigol foi absolvido em julgamento do STJD pela expulsão na partida contra o Bahia, no dia 20 de dezembro do ano passado, no Maracanã.

O artilheiro do clube carioca foi denunciado duas vezes no artigo 258 II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de desrespeitar a arbitragem. Ele foi apenas advertido pelo Tribunal. A Procuradoria do STJD ainda pode recorrer, caso entenda ser necessário.



Na ocasião, o Flamengo venceu o Bahia por 4 a 3, mas o atacante foi expulso com apenas nove minutos de jogo. Árbitro da partida, Flávio Rodrigues de Souza afirmou que Gabigol o mandou "tomar no c...".