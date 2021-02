Flamengo ficou no empate por 1 a 1 Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 22:33

São Paulo - Em Bragança Paulista, o Flamengo deixou escapar a oportunidade de dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. Contra o Bragantino, os cariocas saíram na frente, dominavam a partida, porém, acabaram cedendo o empate na segunda etapa. O placar de 1 a 1 faz com que o Rubro-Negro deixe novamente de depender apenas de si para ser campeão do Brasileiro.

Líder da competição, o Internacional joga na próxima quarta-feira contra o Sport. Caso consiga vencer o jogo em Porto Alegre, o Colorado vai abrir novamente quatro pontos de vantagem sobre o Flamengo. Os cariocas voltam a jogar no próximo domingo contra o Corinthians, no Maracanã.

Publicidade

A partida em Bragança Paulista começou com um ritmo intenso. O Flamengo marcando bastante no campo de ataque, acabou atrapalhando a saída de bola dos donos da casa em muitos momentos. Porém, as primeiras chances foram do Bragantino. Aos 13 minutos, Arthur cortou para o meia e finalizou muito bem, exigindo o goleiro Hugo Souza. Logo depois, em cobrança de escanteio, Ytalo cabeceou por cima do gol do Flamengo.



Publicidade

Aos 18 minutos, o Flamengo chegou com boa oportunidade pela primeira vez. Gérson avançou pela esquerda, fez bela jogada individual e cruzou, Arrascaeta dividiu bola, ganhou e finalizou de esquerda, a bola acabou indo para fora, mas assustou o Bragantino. Sete minutos depois, uma nova oportunidade. Isla cruzou na medida para Everton Ribeiro, que cabeceou para fora, assustando o goleiro Cleiton.

Aos 29 minutos, o Flamengo perdeu uma chance claríssima de gol. Após levantamento na área, Everton Ribeiro deu uma puxada e a bola sobrou para o Gustavo Henrique dentro da área, que finalizou para grande defesa do goleiro Cleiton. No lance seguinte, o mesmo zagueiro rubro-negro foi puxado dentro da área. Após o VAR interceder, a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Gabigol bateu para o fundo das redes e abriu o placar para os cariocas.

Publicidade

Aos 36 minutos, o Bragantino chegou com boa possibilidade e quase empatou. Após levantamento, Ytalo cabeceou para fora, assustando o goleiro Hugo Souza. Três minutos depois, o Flamengo respondeu e Bruno Henrique perdeu uma grande chance. Ele recebeu cara a cara, mas se enrolou ao tentar driblar o goleiro Cleiton.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo. Com o Flamengo forçando a saída de bola e dificultando o Bragantino. Aos seis minutos, o clube carioca criou boa chance, mas Bruno Henrique acabou cruzando para defesa do goleiro Hugo Souza. Porém, aos 17 minutos, em uma falha individual, os paulistas empataram. Após levantamento, Isla deu bobeira e Helinho cruzou na medida para Ytalo deixar tudo igual.

Publicidade

Aos 22 minutos, o Flamengo perdeu uma chance clara de gol. Na primeira Arrascaeta finalizou e depois foi a vez de Bruno Henrique. Nas duas vezes, o goleiro Claiton apareceu bem para fazer duas excelentes defesas, salvando o Bragantino. Seis minutos depois, novamente, Bruno Henrique teve boa chance, mas acabou finalizando de forma equivocada. No lance seguinte, Gabigol arriscou de fora da área para mais uma vez exigir boa defesa de Cleiton.

Aos 33 minutos, o Bragantin teve uma boa chance. Após belo contra-ataque a bola chegou em Claudinho que finalizou para grande defesa do goleiro Hugo Souza.

Publicidade

Apenas depois dos 40 minutos, Rogério Ceni resolveu mexer na equipe. Pedro, Pepê, Matheuzinho e Vitinho entraram na equipe carioca. O centroavante teve uma chance incrível aos 50 minutos, porém, acabou parando em boa defesa de Cleiton. Foi a última oportunidade da partida, que terminou empatada.

FICHA TÉCNICA

Publicidade

BRAGANTINO 1 X 1 FLAMENGO

Estádio: Nabi Abi Chedid (São Paulo)

Publicidade

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Cartões Amarelos: Raul (Bragantino), Renê (Bragantino), Aderlan (Bragantino), Barbieri (Bragantino), João Gomes (Flamengo), Edimar (Bragantino), Hurtado (Bragantino)

Publicidade

Cartões Vermelhos: -

Gols: Gabigol (FLA), Ytalo (Bragantino)

Publicidade

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ryller e Claudinho; Helinho, Arthur e Ytalo / Treinador: Mauricio Barbieri

FLAMENGO: Hugo Souza; Isla (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Willian Arão e Filipe Luís; João Gomes (Pepê), Gérson (Pedro), Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique (Vitinho) e Gabigol / Treinador: Rogério Ceni