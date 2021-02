Flamengo empatou com o Bragantino Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 22:42 | Atualizado 07/02/2021 22:47

Hugo Souza - Fez uma defesa boa no começo do jogo, mas foi pouco exigido. Sem culpa no gol do Bragantino. Nota 6

Isla - Fazia uma partida segura até falhar decisivamente no gol dos paulistas. Nota 4

Matheuzinho - Teve pouco tempo. SEM NOTA

Gustavo Henrique - Teve pouco trabalho e não comprometeu - Nota 5,5

Willian Arão - Teve atuação segura na zaga. Nota 5,5

Filipe Luís - Teve dificuldades ofensivas, mas foi bem na marcação. Nota 5,5

João Gomes - Mostrou muita disposição e correu bastante. Cansou no segundo tempo. Nota 6

Pepê - Entrou no fim. SEM NOTA

Gérson - Mostrou muita qualidade e movimentação no primeiro tempo, caiu de rendimento no segundo. Nota 6,5

Pedro - Jogou pouco tempo, ainda assim conseguiu uma boa finalização e quase marcou. Nota 6.

Arrascaeta - Principal articulador do Flamengo, teve boa atuação, porém perdeu uma chance incrível. Nota 6,5

Everton Ribeiro - Um pouco mais discreto que Arrascaeta, mas ajudou na criação do Flamengo. Nota 6

Bruno Henrique - Correu bastante, mas perdeu muitas oportunidades de gol. Nota 5,5

Vitinho - Entrou no fim do jogo e teve pouco tempo. SEM NOTA

Gabigol - Fez o gol da equipe, brigou bastante e ajudou na construção das jogadas ofensivas do Flamengo. Nota 6,5



Rogério Ceni - Armou bem a equipe, que evolui a cada jogo, porém, demorou muito a mexer após a queda de rendimento do time com o cansaço no segundo tempo. Nota 5,5