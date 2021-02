Flamengo tropeçou no Bragantino Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - O Flamengo perdeu uma grande oportunidade no Brasileiro ao empatar com o Bragantino. Além de não assumir a liderança da competição, ao menos de forma momentânea, o Rubro-Negro ainda viu suas possibilidades de título da competição se reduzirem, de acordo com o portal "Infobola".

Segundo o site, que traz os cálculos do matemático Tristão Garcia, a equipe carioca viu as suas chances de título caírem de 30% para 23 %. O Internacional, que entra em campo na próxima quarta-feira e pode aumentar a diferença na liderança para quatro pontos, tem 73% de possibilidades de título.



São Paulo e Atlético-MG são as outras equipes que ainda alimentam a possibilidade de serem campeões do Brasileiro. Os dois times aparecem com apenas 2% de chances de conquistarem o torneio.