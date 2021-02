Arrascaeta Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 10:20

Rio - O tropeço do Internacional contra o Sport fez o Flamengo voltar a depender apenas dele para ser campeão do Brasileiro. Apesar disso, o meia uruguaio Arrascaeta afirmou que isso não deve mudar a forma de agir do Rubro-Negro nas próximas partidas. O jogador quer que a equipe busque as três vitórias para confirmar o título do Brasileiro.

"A gente tem que seguir na mesma linha, cada jogo é uma final. Esse campeonato tem sido especial porque não tem um time que se afastou dos demais. Nosso foco é tentar chegar forte para vencer o Corinthians. Estamos em uma crescente. Temos que caprichar nos três jogos, e sabemos que ainda estamos atrás do Internacional. São momentos que não podemos oscilar", afirmou.

Neste domingo, o meia irá completar a marca de 100 jogos com a camisa do Flamengo. Contratado no começo de 2019, o jogador se disse feliz por conseguir alcançar esse número de participações em jogos pelo Rubro-Negro.



"Feliz demais por chegar nessa marca importante nesse clube, ainda mais conquistando coisas importantes. Tomara que a gente possa vencer esse jogo para ser um dia ainda mais especial", disse.