Publicado 14/02/2021 09:00

Rio - Faltando três rodadas para o fim do Brasileiro, o Flamengo entra em campo neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, contra o Corinthians pensando em repetir o feito de 2009, quando derrotou o Timão, assumiu a liderança do Brasileiro e conquistou o torneio pela sexta vez. No entanto, o duelo tem componentes bem diferentes daquele que levou o Rubro-Negro a liderança e posteriormente ao título do torneio.

As diferenças começam pelo local da partida, pela rodada do Brasileiro e pela motivação da equipe paulista no confronto. Em 2009, as duas equipes se enfrentaram em Campinas e ao invés de ser na 36ª rodada, o duelo era válido pela 37ª. Além disso, o Corinthians, que atualmente luta por uma vaga na Libertadores, apenas cumpria tabela pelo Brasileirão.

Outro fator importante naquele jogo era a rivalidade do Timão com os concorrentes do Flamengo na luta pelo título. Palmeiras e São Paulo, maiores rivais do Corinthians, lutavam ponto a ponto com o Rubro-Negro pela taça do Brasileirão. Atualmente, o Tricolor Paulista até tem chances matemáticas de título, mas o caminho parece quase impossível.

Bem mais motivado que em 2009, o Corinthians entrará em campo em busca de um resultado positivo não somente por conta da luta por uma vaga na Libertadores. No primeiro turno, o Timão sofreu uma humilhante goleada por 5 a 1 e quer dar o troco no Rubro-Negro. Além disso, o título do Brasileiro faria com que o Flamengo ultrapassasse o Timão em títulos brasileiros. No momento, os clubes que têm as maiores torcidas do país contam com sete conquistas cada um.

Para assumir a liderança nesta rodada, o Flamengo precisa vencer o Corinthians e torcer por um tropeço do Internacional, que entrará em campo no mesmo horário, também no Rio de Janeiro, contra o Vasco, principal rival do Rubro-Negro. O Cruzmaltino, que está na zona de rebaixamento, luta desesperadamente por pontos para evitar a sua quarta queda para a Série B.

O Flamengo deverá contar com o retorno de Rodrigo Caio e Diego Ribas para a partida. Rogério Ceni deverá escalar a equipe com: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão e Filipe Luís; Gerson, Diego Ribas, Arrascaeta, Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.