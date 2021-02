Rodrigo Caio Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 12/02/2021 13:05 | Atualizado 12/02/2021 13:12

Rio - Rodrigo Caio treinou com o grupo de forma integral nesta sexta-feira e está cada vez mais perto de retornar ao time do Flamengo. O Rubro-Negro tem mais uma atividade, que será neste sábado, antes de pegar o Corinthians no domingo, às 16h, no Maracanã.

Publicidade

O zagueiro se lesionou durante a partida contra o Palmeiras, no dia 21 de janeiro, e foi desfalque contra Athletico, Grêmio, Sport, Vasco e Bragantino. Além do Corinthians, o Flamengo encara o Internacional e o São Paulo antes do fim do Brasileiro.



Na atual temporada, o defensor vem convivendo com algumas lesões que o vem afastando dos gramados. Rodrigo Caio entrou em campo em apenas 29 partidas com a camisa do Flamengo e não marcou nenhuma vez. Em 2019, ele atuou 60 vezes e fez cinco gols.