Pablo Maldini Reprodução/Instagram

Por Venê Casagrande

Publicado 12/02/2021 13:51 | Atualizado 12/02/2021 14:18

O Flamengo encaminhou a rescisão de contrato do lateral-esquerdo Pablo Maldini, cria das categorias de base rubro-negra. O jovem bateu idade para atuar pelo Sub-20 e não seria utilizado no elenco profissional. O seu destino será a Geórgia, mais precisamente no FC Telavi.

A diretoria do Flamengo aceitou rescindir com o jogador, mas exigiu que 30% dos direitos econômicos ficasse com o clube para uma futura venda. Pablo Maldini deve viajar neste final de semana para se apresentar ao novo clube e assinar contrato de duas temporadas.

Publicidade

A negociação entre os clubes foi intermediada pelo representantes Luiz Bastos. Com 20 anos, Pablo Maldini está no Flamengo desde 2014, quando chegou ao clube para atuar pelo Sub-15. A temporada 2020 foi a sua melhor: entrou em campo 27 vezes.