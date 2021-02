Em um bom momento sob o comando de Abel Braga, Rodinei é titular do Colorado na reta final do Brasileirão Divulgação

Por Lance

Publicado 12/02/2021 15:55

Rio - Concorrente direto do Flamengo na briga pelo título do Brasileirão, o Inter tem um dilema para tratar na próxima semana. Em função de uma cláusula no contrato de empréstimo de Rodinei, o clube gaúcho terá que pagar uma multa de R$ 1 milhão ao Flamengo caso queira escalá-lo o lateral-direito no confronto decisivo entre as equipes, pela 37ª rodada. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".

Rodinei está emprestado pelo Flamengo ao Inter até maio de 2021, quando terminará os campeonatos estaduais. No primeiro turno do Brasileirão, ainda com Coudet no comando, o lateral-direito não disputou o empate em 2 a 2, no Beira-Rio. No entanto, com a chegada de Abel Braga, o atleta ganhou espaço e é o titular da posição.

Com foco na partida contra o Vasco, pela 36ª rodada, a diretoria do Inter não se manifestou sobre o caso. Durante a próxima semana, o clube gaúcho irá analisar a situação para decidir se pagará a multa.

A três rodadas do fim do Brasileirão, o Flamengo é o atual vice-líder, com um ponto a menos que o Internacional. Neste domingo, o Rubro-Negro enfrenta o Corinthians, no Maracanã, e o Colorado encara o Vasco, em São Januário. No fim de semana seguinte, será a vez dos líderes duelarem em jogo decisivo no Maracanã.