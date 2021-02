Rafinha Daniel Castelo Branco

Publicado 13/02/2021 10:00 | Atualizado 13/02/2021 10:13

Rio - O Flamengo segue bastante confiante em um acerto pelo retorno de Rafinha. Porém, a contratação do lateral-direito pode demorar um pouco mais. De acordo com o portal "globoesporte.com", as partes não têm pressa e o anuncio oficial poderá acontecer apenas após o término do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o site, a diretoria do Flamengo mantém contato diário com o lateral, e há confiança de ambas as partes de que tudo se resolverá. Ainda seria necessário sentar com o jogador e seu representante para formatar todos os detalhes do novo vínculo.

Rafinha deverá assinar um contrato de um ano com um salário menor que recebia na outra passagem. O vínculo curto seria pelo fato que o lateral-direito deseja atuar no Coritiba, clube que o revelou, em 2022. A informação também foi divulgada pelo portal "globoesporte.com".



O jogador chegou ao Rio na última segunda-feira e curte férias após rescindir com o Olympiacos. Na semana passada, Marcos Braz e Bruno Spindel almoçaram com Lincoln, um dos representantes do lateral-direito, e mostraram o planejamento para 2021. Rafinha teria gostado da oferta. Em caso de acerto, o jogador só poderá jogar pelo Flamengo a partir de março, quando reabre a janela de transferências do Brasil.