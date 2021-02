Rodrigo Caio Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 13/02/2021 13:56 | Atualizado 13/02/2021 15:01

Rio - O zagueiro Rodrigo Caio mostrou estar completamente recuperado da lesão na coxa direita e voltou a participar do treinamento neste sábado no Ninho do Urubu, ao lado dos seus companheiros. O jogador deverá formar dupla de zaga com Willian Arão na partida contra o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã. Ele foi relacionado por Rogério Ceni para o jogo.

O zagueiro se lesionou durante a partida contra o Palmeiras, no dia 21 de janeiro, e foi desfalque contra Athletico, Grêmio, Sport, Vasco e Bragantino. Além do Corinthians, o Flamengo encara o Internacional e o São Paulo antes do fim do Brasileiro.



Na atual temporada, o defensor vem convivendo com algumas lesões que o vem afastando dos gramados. Rodrigo Caio entrou em campo em apenas 29 partidas com a camisa do Flamengo e não marcou nenhuma vez. Em 2019, ele atuou 60 vezes e fez cinco gols.



O Flamengo encara o Corinthians, no Maracanã, de olho na partida entre Vasco e Internacional, em São Januário, que acontece no mesmo horário. O Rubro-Negro tem 40% de chances de ser campeão brasileiro, de acordo com informações do portal "Infobola".