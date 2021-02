Arrascaeta Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/02/2021 13:55

Rio - O treinador Rogério Ceni está com moral com Arrascaeta. O uruguaio concedeu uma entrevista ao programa do seu país chamado "El Diario 4". Ao falar a respeito de Jorge Jesus, treinador muito vitorioso pelo Flamengo em 2019, o meia rubro-negro afirmou que o atual treinador do clube carioca tem uma ideia de jogo semelhante a do português.

"Jorge Jesus vive para o futebol, o dia todo pensando no próximo jogo, ele nos deu muita confiança num momento difícil para a equipe. Cada treinador tem o seu perfil tático, e o Rogério (Ceni) tem uma ideia de jogo parecida com a de Jorge Jesus", afirmou.

O jogador também foi perguntado sobre o seu futuro. A exemplo do que havia dito recentemente em entrevista à TV Globo, Arrascaeta afirmou que se sente bastante feliz jogando no futebol brasileiro.



"Para ir para a Europa, tem que ser um time que compita e e queira ganhar coisas importantes. Hoje, estou muito confortável no Brasil. Tenho uma média de bastantes jogos disputados no Brasil entre todas as competições. Minhas características se adaptam bem no Brasil, jogar a cada quatro dias me fez muito bem também. Estou orgulhoso de tudo que conquistei aqui", disse.