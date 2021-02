Flamengo enfrentou o Corinthians Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo fez a sua parte e venceu o Corinthians por 2 a 1 no Maracanã, gols de Willian Arão e Gabigol, com Léo Natel descontando. Agora, decidirá o título do Campeonato Brasileiro no confronto direto com o Internacional, no próximo domingo (21), em casa. A situação poderia estar mais favorável se o Colorado tivesse tropeçado no Vasco, mas ainda assim o Rubro-Negro só depende de si, a apenas um ponto atrás (69 a 68), para assumir a liderança na penúltima rodada em busca do octa.

O duelo no Maracanã prometia ser de ataque contra defesa. Sabedor disso, o Flamengo tratou de partir logo para cima em busca de um gol que desse tranquilidade. E ele veio logo aos nove minutos. Se, como esperado, estava difícil entrar na área, as jogadas de bola parada eram uma alternativa. Foi assim que Willian Arão abriu o placar, ao se antecipar à marcação após falta cobrada na área.

Alívio que tiraria a pressão. O Flamengo ainda poderia ter ampliado com Bruno Henrique, em escanteio, mas a bola bateu no travessão. Só que numa bobeira de marcação, Araos dominou sozinho na intermediária, girou e deu ótimo passa para Léo Natel empatar aos 19, complicando novamente o jogo no primeiro chute do Corinthians.



O Flamengo teve que remar tudo de novo - enquanto o Internacional vencia o Vasco -, mas desta vez sem força ou inspiração para envolver o Corinthians, que seguiu marcando muito e sofrendo pouco. Somente no segundo tempo o Rubro-Negro reencontrou o ímpeto ofensivo.



Logo aos 40 segundos Bruno Henrique conseguiu escapar pela esquerda e chutar cruzado para fora. No tudo ou nada, o Flamengo deu espaço para o contra-ataque que finalmente o Corinthians encaixou. Por sorte, Hugo Souza fez grande defesa em chute de Gustavo Mosquito.



Em seguida, o Flamengo conseguiu o segundo gol. Após chute de Bruno Henrique, Gabigol pegou o rebote de Cássio e marcou em seu centésimo jogo pelo Flamengo. Como nada é fácil neste Brasileirão, a arbitragem marcou impedimento e foram necessários quatro minutos de revisão do VAR para o gol ser confirmado.



O 2 a 1 no placar mudou o panorama do clássico. O Corinthians precisou ir ao ataque, sem sucesso, e passou a deixar espaços na defesa. Era tudo o que o Flamengo queria. Em velocidade, o time chegou algumas vezes com perigo, mas desperdiçou com Gabigol, Gerson e Vitinho. E Pedro parou em Cássio.





FLAMENGO 2 X 1 CORINTHIANS



Local: Maracanã

Árbitro: Rafael Traci (Fifa/SC)



FLAMENGO: Hugo Souza, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luis; Diego (Gustavo Henrique), Gerson (Vitinho), Everton Ribeiro e Arrascaeta (Michael); Bruno Henrique (Pepê) e Gabigol (Pedro). Técnico: Rogério Ceni.



CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Luan), Xavier (Ramiro) e Araos (Jô); Gustavo Mosquito (Gabriel Pereira), Otero (Roni)e Léo Natel. Técnico: Vágner Mancini.



Gols: Willian Arão (aos 9' do 1º tempo), Léo Natel (aos 19' do 1º tempo); Gabigol (aos 9' do 2º tempo)

Cartões amarelos: Filipe Luís (FLA); Fábio Santos, Fagner, Gil, Ramiro, Roni (COR)