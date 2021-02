Foto: Alexandre Vidal / Flamengo Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 18:55

Hugo Souza: Seguro, fez uma defesa importante quando a partida ainda estava empatada. NOTA 7

Isla: Se não teve muito trabalho atrás, poderia ter sido mais efetivo no ataque. Apareceu bastante na frente, mas não acertou posicionamento ou as jogadas de uma maneira geral. NOTA 5,5



Rodrigo Caio: Em seu retorno à equipe, teve um pouco de dificuldade por causa da falta de ritmo, mas mostrou categoria e fez bons desarmes. NOTA 6,5



Willian Arão: Fez boa partida e ainda marcou um gol, o seu primeiro no Campeonato Brasileiro. Só bobeou na linha de impedimento no gol de empate e em uma saída de bola que quase comprometeu. NOTA 7



Filipe Luis: Não esteve em grande dia na parte técnica. Ainda assim, apareceu constantemente no ataque, mas optou por passes curtos a outras jogadas. NOTA 6



Diego: Se não foi brilhante, também não comprometeu. Ajudou na marcação e, principalmente, deu qualidade à saída de bola. Só poderia ter sido mais efetivo perto da área. NOTA 6,5

Gustavo Henrique: Entrou no lugar do meia para reforçar a defesa pelo alto e conseguiu o objetivo. NOTA 6

Gerson: Bem marcado, teve dificuldade para fazer boas jogadas ou chegar mais à área com chance de finalizar. Ainda assim, contribuiu com muita luta. NOTA 6,5



Vitinho: Com exceção de um bom contra-ataque, não conseguiu impor a velocidade para matar o jogo. NOTA 5

Everton Ribeiro: Em busca de espaço, flutuou por vários setores do campo e recebeu muitas bolas. Entretanto, deixou a desejar na criatividade e na criação. NOTA 5,5



Arrascaeta: Não fez grande jogo, mas apareceu um pouco mais do que o seu companheiro no meio. Teve uma grande chance, mas chutou mal. Foi melhor nos cruzamentos em jogadas de bola parada. NOTA 6



Michael. Entrou no fim e mesmo assim errou muito. SEM NOTA

Bruno Henrique: Cresceu quando teve mais espaço. Mas antes já dera um pouco de trabalho a Fagner, que pouco avançou ao ataque por causa disso. Fez duas boas jogadas. NOTA 6,5



Pepê: Apesar do espaço quando entrou em campo, não aproveitou e apareceu pouco. NOTA 5

Gabigol: Mesmo muito marcado, buscou o tempo todo a bola e caiu pelos dois lados para tentar jogadas. De tanto lutar, foi presenteado com um gol em que acreditou no lance e garantiu a vitória rubro-negra. NOTA 7,5



Pedro: Entrou em seu lugar e, mesmo com pouco tempo, ainda teve uma boa chance de marcar, parando em Cássio. NOTA 6,5

Rogério Ceni: Sua equipe teve muita dificuldade para superar a marcação do Corinthians, faltando criatividade. Entretanto, a mudança de posicionamento após o intervalo contribuíram para a melhora da equipe na busca pelo segundo gol. As mexidas não melhoraram a situação. NOTA 6

CORINTHIANS: A equipe do técnico Vágner Mancini foi ao Maracanã com o objetivo de se defender e tentar matar o jogo no contra-ataque. Apesar de marcar bem, o Corinthians não encaixou um lance em velocidade. Mesmo assim, lutou até o fim, mas criou pouco quando precisou.