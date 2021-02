Gabigol marcou o gol da vitória, mas preocupa Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 18:22

A assessoria de imprensa do Flamengo confirmou que Gabigol sofreu uma entorse no joelho esquerdo e Arrascaeta sentiu dores no tornozelo direito. Os dois serão reavaliados na reapresentação do elenco para que se saiba se terão condições de enfrentar o Internacional no próximo domingo (21), no Maracanã, na decisão do Campeonato Brasileiro.

O caso que mais preocupa é o de Gabigol. Substituído por causa do problema, o centroavante, autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Maracanã, foi direto para o vestiário. Já Arrascaeta ficou no banco de reservas, mas com gelo no tornozelo machucado.

Coincidentemente, os dois jogadores completaram 100 jogos com a camisa do Flamengo e foram homenageados antes da partida deste domingo.