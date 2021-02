Rogério Ceni durante jogo contra o Corinthians Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 20:27 | Atualizado 14/02/2021 20:33

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, o Flamengo jogará pelo título na penúltima rodada, no confronto direto com o Internacional. Se o Rubro-Negro perder, o Colorado é o campeão, mas se vencer, o time de Rogério Ceni assumirá a liderança do Campeonato Brasileiro a uma rodada do fim.

Por isso a pressão pelo resultado positivo, mas o técnico Rogério Ceni garante que não será problema e relembra a experiência do elenco rubro-negro, que brigou pelo título nos últimos dois anos e tem a experiência de ter conquistado o Brasileirão e a Libertadores de 2019

"Esses atletas já são experientes em situações como essas, viveram muito isso nos últimos dois anos. O foco não será perdido. Vamos recuperar esses jogadores até, no máximo, terça-feira, e começar um trabalho mais forte para o Inter. Foco é algo que não falta aqui. É um time que tem cabeça no lugar, pés no chão", analisou.



Ceni também pede cautela aos torcedores, lembrando que a partida decisiva contra o Internacional não garante o título ao Flamengo. Pode encaminhá-lo, mas depois precisará confirmar contra o São Paulo no Morumbi, na última rodada.



"A gente entende a felicidade, a euforia do torcedor, mas é uma decisão que começa no Maracanã e, Deus queira, termina no Morumbi. Esses caras passaram há pouco tempo por essa situação. É um momento recente na cabeça de cada um, eles sabem o quanto é importante ser campeão pelo Flamengo. Ainda mais ser bicampeão brasileiro, o que poucos conseguiram. É muito importante terminar com esse título, e vamos nos preparar para uma decisão", avisou o treinador.



Por fim, Ceni analisou o confronto do próximo domingo (21) no Maracanã. E lamentou a ausência de público, o que considera que poderia ser uma grande vantagem para o Flamengo.



"Se o torcedor pudesse estar presente, teria outra conotação, uma diferença muito grande. O Inter veio no Rio hoje e venceu o Vasco, mostra que é um time forte, competitivo, que tem seu estilo de jogo eficiente. Os dois têm capacidade para chegar ao título brasileiro", completou.