Arrascaeta e Gabigol ganharam camisas comemorativas em alusão aos 100 jogos completados com a camisa do Flamengo Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 11:28 | Atualizado 16/02/2021 12:53

Rio - O Flamengo segue vivo na briga pelo título do Brasileirão. No último domingo, superou o Corinthians, no Maracanã, por 2 x 1. Como se não faltassem motivos para comemorar, dois jogadores tiveram um marco especial nesta partida. Gabigol e Arrascaeta completaram 100 jogos pelo Rubro-Negro e foram homenageados antes da bola rolar. Em entrevista à FlaTV, após a vitória, o presidente do clube, Rodolfo Landim elogiou os atletas.

"Chegaram e foram apresentados juntos, e estão completando 100 jogos juntos. Foram fundamentais para toda a campanha vitoriosa do Flamengo no ano de 2019 e no ano de 2020. Jogadores excepcionais, ídolos da torcida. Parabéns. Que fiquem aqui por muitos anos e dando alegrias à torcida", disse o mandatário.

Tanto Gabigol, quanto Arrascaeta, tem marcas expressivas em suas passagens pelo Flamengo. O atacante, que marcou diante do Corinthians, chegou a 69 gols em 100 jogos. Já o uruguaio, tem 29 gols e 31 assistências.