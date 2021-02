Thuler (no centro), se encontrou, junto com seu empresário (à esquerda), com um dos consultores do Montpellier Reprodução

Por Lucas Mazzini e Venê Casagrande

Publicado 16/02/2021 15:40 | Atualizado 16/02/2021 15:40

Rio - Com a saída para a França definida, o zagueiro do Flamengo, Thuler, se encontrou com um consultor do Montpellier na tarde desta terça-feira em uma churrascaria na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para discutir quando o defensor deve deixar o Brasil. O contrato acertado entre as partes só começa a valer em julho deste ano, quando a janela para Europa se abre. Entretanto, o jogador estuda ir antes para Europa para poder se adaptar.

Segundo apuração da reportagem, nos próximos dias vai acontecer uma reunião entre os preparadores físicos do Montpellier e do Flamengo para montar um programa para que o jogador chegue inteiro fisicamente na França.

O Montpellier terá Thuler por empréstimo por 18 meses, com opção de compra ao final do contrato. Caso queira o jogador em definitivo, o clube francês terá que desembolsar 2,5 milhões de euros, algo em torno de 16 milhões pela cotação atual. Além disso, liberaria 10% dos direitos econômicos de Thuler para o Rubro-Negro em uma futura venda.

O zagueiro, de 21 anos, está no Flamengo desde os tempos de futsal. Atualmente, seu contrato com Rubro-Negro vai até dezembro de 2024. Pelo time profissional, o defensor já disputou 42 jogos e marcou dois gols, desde 2017, quando fez a sua estreia no elenco principal. A sua melhor temporada foi em 2019, quando entrou em campo 17 vezes.

Vale ressaltar que o Flamengo recentemente contratou o zagueiro Bruno Viana, de 26 anos. Atualmente, Thuler está sem espaço com Rogério Ceni e não vem sendo mais relacionado pelo treinador. A sua última partida foi no dia 24 de novembro, contra o Racing, pela Libertadores. De lá para cá, ele foi convocado apenas para mais dois jogos, que foram diante do Santos e Athletico-PR, mas não foi a campo.