Por Lucas Mazzini e Venê Casagrande

Publicado 10/02/2021 13:20 | Atualizado 10/02/2021 13:25

Rio - A temporada 2020 ainda nem acabou e o Flamengo já começa a pensar na manutenção do elenco para 2021. Entre entradas e saídas, o Rubro-Negro quer manter um elenco de alto nível, fazendo contratações, mas entendendo que precisa enxugar a folha salarias com algumas saídas. E quem pode deixar o clube carioca, é o zagueiro Thuler.

O Montpellier tem interesse no defensor e já apresentou proposta, que foi recusada pelo Flamengo. No entanto, o clube francês já apresentou uma contraproposta para adquirir o atleta. Inicialmente, foi oferecido uma proposta de empréstimo por 18 meses, com o contrato a partir do meio de 2021 e opção de compra de 2 milhões de euros (cerca de 13 milhões de reais).

O Rubro-Negro, no entanto, considerou que os valores eram baixos e recusou. Com isso, o clube francês apresentou um novo modelo de negócio: manteve o tempo de contrato, ofereceu uma quantia maior na preferência de aquisição, agora, pagando 2,5 milhões de euros (cerca de 16 milhões de reais). Caso o direito preestabelecido seja exercido, 10% fica como Flamengo.

As conversas seguem em andamento e o Montpellier tem pressa para ter o jogador. Anteriormente, o clube francês sondou a situação do jovem Marcelo, zagueiro do Botafogo. Entretanto, Matheus Thuler é a preferência do time do sul da França.

O jogador de 21 anos renovou com o Flamengo recentemente, em 2020, estendendo o vínculo até 2024. Com o elenco principal, o zagueiro já disputou 42 jogos e marcou dois gols, tendo sua melhor temporada em 2019, quando entrou em campo em 17 oportunidades.