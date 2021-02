Rio, 12/12/2019, ESPECIAL, Entrevista com o jogador do Flamengo Matheus Thuler, foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 05/02/2021 14:31 | Atualizado 05/02/2021 14:33

Após acertar a contratação do zagueiro Bruno Viana junto ao Braga , o Flamengo está perto de sacramentar outra negociação envolvendo um defensor do atual elenco: Matheus Thuler. A diretoria recebeu proposta oficial do Montpellier, da França, pelo jovem e não deve dificultar as tratativas para que o atleta vista a camisa do clube da Primeira Divisão da França.

A oferta feita pelo Montpellier ao Flamengo para ter Matheus Thuler é de empréstimo por 18 meses, com o contrato se iniciando no meio de 2021, pois a janela de transferência na França fechou no dia 1º de fevereiro. Além disso, o clube francês assumiria o salário do jogador e ainda teria uma opção de compra ao término do vínculo para que possa exercer e ficar com o zagueiro de forma definitiva. O valor da cláusula não foi revelada à reportagem.

O interesse do Montpellier em Thuler começou em janeiro, quando representantes do clube francês chegaram ao Brasil para acompanhar jovens zagueiros. Marcelo, do Botafogo, chegou a ser sondado, mas a preferência sempre foi o defensor rubro-negro. Desde então, os contatos foram mantidos, e a oferta foi colocada no papel nos últimos dias.

Matheus Thuler tem 21 anos e está desde os tempos de futsal no Flamengo. O atual contrato dele com o Rubro-Negro vai até dezembro de 2024. A sua última renovação aconteceu em 2020, com extensão do tempo do compromisso e valorização salarial.

Destaque nas categorias de base, o zagueiro coleciona convocações para a seleção brasileira e já ostentou faixa de capitão na Sub-20. Pelo time profissional do Rubro-Negro, o defensor já disputou 42 jogos e marcou dois gols, desde 2017, quando fez a sua estreia no elenco principal. A sua melhor temporada foi em 2019, quando entrou em campo 17 vezes.

Atualmente, Thuler está sem espaço com Rogério Ceni e não vem sendo mais relacionado pelo treinador. A sua última partida foi no dia 24 de novembro, contra o Racing, pela Libertadores. De lá para cá, ele foi convocado apenas para mais dois jogos, que foram diante do Santos e Athletico-PR, mas não foi a campo.