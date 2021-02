Rafinha pode retornar após menos de um ano Alexandre Vidal / Flamengo

Mesmo com uma decisão no domingo (21), contra o Internacional no Maracanã, a diretoria do Flamengo já pensa no planejamento de 2021. Além da contratação por empréstimo do zagueiro Bruno Viana, o lateral Rafinha está em conversas avançadas para o retorno, como confirmou o vice de futebol rubro-negro, Marcos Braz.

O dirigente deu coletiva após a apresentação do primeiro reforço da próxima temporada e falou sobre parte do planejamento. E se mostrou otimista em relação a Rafinha, mesmo com uma proposta inferior à da época em que chegou pela primeira vez.

"Já encaminhamos uma proposta do Flamengo, apresentando algumas questões diferentes de quando ele chegou em 2019. Passamos para ele todos os itens, colocamos alguns pontos em relação ao que o Flamengo e todos os times estão passando. Esperamos ser compreendidos por ele. As questões estão avançadas, mas temos tempo para fazer essa contratação e o atleta para avaliar. Esperamos um final feliz como na primeira vez. Não depende só do Flamengo", disse Braz.



O dirigente não confirmou qual será o futuro de Rogério Ceni após o Campeonato Brasileiro: "Rogério é o técnico do Flamengo. É isso que eu tenho que responder. Ele é um funcionário do Flamengo igual tem 700 aqui. Rogério se encontra em um bom momento no Flamengo em todos os sentidos. Não vejo como melhor ou pior. Ele é um bom treinador, a equipe é boa, e estão faltando dois jogos para ver o que vai acontecer".

Por fim, Braz também comentou sobre a permanência de Everton Ribeiro, que teve proposta dos Emirados Árabes, mas o Flamengo preferiu mantê-lo.



"Todos no departamento de futebol achamos que ele seria imprescindível nesta reta final. O presidente Landim também achou e determinou. A decisão final é dele", disse.