Marcos Braz alfinetou o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, após a pressão sobre a arbitragem às vésperas da decisão de domingo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 17:32 | Atualizado 16/02/2021 17:34

Rio - Em clima de decisão, Flamengo e Internacional elevaram a temperatura nos bastidores. Às vésperas do duelo que pode definir o campeão brasileiro, domingo, às 16h, no Maracanã, Marcos Braz, vice de futebol rubro-negro, não perdeu a chance de provocar o presidente do clube gaúcho, Alessandro Barcellos, ao rebater os questionamentos do mandatário colorado sobre supostos erros de arbitragem no gol de Gabibol, que decretou a vitória sobre o Corinthians, domingo, e manteve os cariocas na cola do líder Inter: 69 pontos contra 68.

"Acho que o que o presidente falou, talvez até em função de não estar acostumado a chegar nas finais. E se empolgou um pouco. Até porque, ninguém vai chegar e colocar pressão com o maior respeito que temos ao Inter. Não adianta ninguém ficar gritando", disse Braz.

Publicidade

Ao rebater, em tom irônico, o que considera uma desnecessária pressão sobre o trio de arbitragem que será comandado pelo paulista Raphael Claus, que pertence ao quadro da Fifa, Marcos Braz avaliou que Barcellos, ansioso pelo fim do jejum de 41 anos sem conquistar um título brasileiro, tentou agitar os bastidores.



"A CBF está atenta, o Flamengo está atento... Já passei da fase de ficar discutindo pela imprensa. O que temos que fazer é diferente do que ele está fazendo. Acho que não está acostumado, está empolgado... O time dele está bem, mas tem que ir devagar com a louça", disse Braz.



É válido destacar que a arbitragem do jogo entre Vasco e Internacional, que terminou com a vitória dos Colorado, por 2 a 0, em São Januário, no domingo, foi marcada por polêmicas. A começar pelo gol de Rodrigo Dourado, que não teve revisão de uma possível posição de impedimento após uma pane no uso da tecnologia.

Portanto, prevaleceu a decisão do árbitro paulista Flávio Rodrigues de Souza, que, no segundo tempo, ainda marcou um discutível pênalti sobre Cano. O departamento jurídico cruzmaltino finaliza um dossiê para pedir a anulação do resultado no jogo na Colina.