Publicado 17/02/2021 10:30

Rio - Após Juventude e Atlético-GO, mais um clube que irá disputar a Série A na próxima temporada demonstrou interesse no lateral-direito do Flamengo, João Lucas. O Cuiabá, recém-promovido à elite do futebol brasileiro, sondou a situação do jogador, de 22 anos.

Assim como foi com o clube gaúcho e com a equipe de Goiânia, ainda há uma proposta oficial pelo jogador. No entanto, o Cuiabá avalia a possibilidade de propor um empréstimo ao Rubro-Negro pelo atleta. Caso isso aconteça, o jogador terá que prorrogar o seu contrato com o Flamengo, que se encerra no fim de 2021.

O Atlético-GO, que demonstrou interesse no atleta, não realizou nenhuma proposta porque ainda espera a resolução do futuro de Dudu, lateral-direito da equipe, que pertence ao Internacional. Enquanto isso, o interesse do Juventude não passou mesmo de sondagem.



O Flamengo e o jogador veem com bom interesse uma transferência por conta do grande número de atletas que o clube carioca tem para a posição. No momento, João Lucas é a terceira opção, podendo ser em breve a quarta com o possível retorno de Rafinha para o Rubro-Negro.