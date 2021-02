Adriano Imperador Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 10:55

Rio - Ídolo da torcida do Flamengo, Adriano Imperador completa 39 anos nesta quarta-feira. No perfil oficial do Rubro-Negro, o campeão brasileiro de 2009 recebeu uma homenagem do clube carioca. Sem jogar desde 2016, o atacante não anunciou ainda de forma oficial a sua aposentadoria dos gramados.

Hoje é aniversário do nosso ídolo @A10imperador, campeão carioca (2000 e 2001), da Copa dos Campeões (2001) e do Brasileirão (2009) com o Manto! Parabéns, Didico! A Nação te abraça! Felicidades e SRN! #CRF pic.twitter.com/koWI65hOps — Flamengo (@Flamengo) February 17, 2021

Revelado pelo Flamengo, Adriano deixou o clube carioca rumo ao futebol italiano em 2001. Após se consagrar na Europa defendendo a Inter de Milão, o Imperador retornou ao clube carioca para ser campeão brasileiro em 2009.

No ano seguinte, Adriano acertou sua transferência para a Roma. No entanto, nunca mais o jogador conseguiu emplacar uma boa sequência no futebol. O atleta ainda passou pelo Corinthians, retornou ao Flamengo e defendeu o Athletico-PR e o Miami Unitd, em 2016, que foi seu último clube.