Willian Arão Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 17:49 | Atualizado 17/02/2021 17:50

Rio - O Brasileirão vai se encaminhando para o fim e a briga pelo título nunca esteve tão acirrada. Separados por um ponto de diferença, o vice-líder Flamengo enfrenta o líder Internacional neste domingo e a partida pode decidir o campeonato. Dos vários personagens envolvidos no confronto, um dos que chama atenção é o volante Willian Arão, que vem sido improvisado na zaga. Nesta terça, ele deu uma entrevista ao canal TNT Sports e falou sobre o jogo e o momento que está vivendo.

"Estou tranquilo. Eu jogo no Flamengo, estou habituado a grandes jogos, decisões e pressão constante. Eu me sinto honrado de poder participar de um jogo desse. Espero que a semana corra tudo bem, que não haja nenhuma lesão nos times, que seja um grande espetáculo e que vença o melhor - que seja nós no final", disse o jogador.

Arão é o jogador que está a mais tempo no elenco profissional do Flamengo, desde 2016. Passou por altos e baixos, e vinha se destacando pela regularidade como volante. Entretanto, com a chegada de Rogério Ceni ao time, os torcedores passaram a conhecer uma nova face do camisa 5, a de zagueiro. Para "ex-volante", a mudança de posição não tem incomodado e o foco é ajudar o Rubro-Negro.

"Eu sou volante de origem, minha formação é toda de volante e sempre joguei assim. Eu estou de zagueiro no momento, mas eu sou volante. O professor Rogério pediu para que eu pudesse desempenhar a função, ele achou que eu fui bem e que as minhas características ajudam mais o estilo de jogo dele. Tenho prazer em ajudar a equipe do Flamengo. Aonde quer que me coloquem, eu vou dar o meu melhor", afirmou.



A entrevista também teve como tema a queda de produção do time carioca após conquistar diversos títulos no final de 2019 e no começo de 2020. De acordo com o jogador, as trocas de treinadores, consequentemente troca de estilos de jogo, foram prejudiciais e determinantes para que a equipe não pudesse manter o ritmo que tinha antes.

"É difícil quando se tem um time encaixado e depois vem um treinador que muda completamente a maneira de enxergar o jogo. Do Jesus para o Dome era uma maneira totalmente diferente. Então, a gente perdeu muita coisa que o Jorge Jesus tinha deixado para nós de ensinamento. Depois, veio o Rogério com uma metodologia similar a dele. A gente tentou recuperar, mas é natural a oscilação também, porque nunca vai ser igual. E, nem por conta disso, a gente vai deixar de ganhar", falou.

Flamengo e Internacional se enfrentam nesse domingo, no Maracanã, às 16 horas. O Rubro-Negro é více-lider com 68 pontos, o Colorado é o líder com um a mais.