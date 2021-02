Ataquel - Campeonato Brasileiro serie A 2020 - Partida valida pela 37 rodada - Flamengo x Internacional - Estadio Maracana, Maracana, zona norte do Rio. Na foto, comemoraçao do primeiro gol do Flamengo Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 16:27

O Flamengo emitiu um comunicado, nesta segunda-feira, e atualizou a situação de Diego, Gabigol e Rodrigo Caio, que foram substituídos contra o Internacional com problemas físicos. O meia sentiu dores na parte posterior da coxa direita, o atacante sentiu mal estar e o zagueiro dores no tornozelo.

Segundo nota oficial publicada nas redes sociais, o caso do zagueiro Rodrigo Caio é o que mais preocupa para quinta-feira, quando o Flamengo encara o São Paulo e pode conquistar o título do Brasileirão 2020.

Publicidade

"Nesta segunda-feira (22.02), o atleta Rodrigo Caio realizou exame, que não constatou lesão. Em função das poucas dores, iniciou tratamento para ficar em condições para o jogo de quinta-feira (25.02). Diego e Gabigol fazem trabalho regenerativo normalmente."



O Flamengo treina até quarta-feira no Rio de Janeiro e depois embarca para a capital paulista, local do confronto com o São Paulo na quinta-feira, às 21h30, no Morumbi. O Rubro-Negro precisa de uma vitória simples para levantar o troféu do Campeonato Brasileiro.