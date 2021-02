Flamengo luta por título do Brasileirão Marcello Dias

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 11:00 | Atualizado 23/02/2021 13:02

Rio - O Flamengo está a uma vitória de ser campeão brasileiro pela oitava vez. Porém, o São Paulo, rival da próxima quinta-feira, não vem sendo uma pedra no sapato do Rubro-Negro apenas na atual temporada. A equipe carioca vive alguns tabus em duelos contra o Tricolor do Morumbi.

Sem vitórias sobre o São Paulo inclusive durante o comando de Jorge Jesus, o Flamengo não consegue derrotar o Tricolor Paulista desde 2017. A última vitória dos cariocas acontece no dia 2 de julho daquela temporada. Com gols de Diego Ribas e Guerrero, o Rubro-Negro bateu o clube paulista no Luso-Brasileiro. Algo todo são oito jogos sem vencer (cinco derrotas e três empates).

Publicidade

No Morumbi, o jejum é ainda maior. A última vitória acontece em 2011. Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, a equipe que contava com Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho venceu o São Paulo por 2 a 1. Ao todo são seis jogos de jejum (quatro derrotas e dois empates).



Publicidade

O São Paulo não entrará em campo na próxima quinta-feira para cumprir tabela. Com a derrota para o Botafogo, o Tricolor Paulista precisará vencer o Flamengo para garantir a classificação para a fase de grupos da Libertadores, sem precisar torcer por um tropeço do Fluminense contra o Fortaleza.

Apesar desses cenários, o Flamengo pode se sagrar campeão do Brasileiro sem precisar quebrar esse jejum incômodo contra o São Paulo. Em caso de empate ou derrota do Internacional para o Corinthians, em Porto Alegre, o Rubro-Negro será campeão mesmo que não pontue no Morumbi.