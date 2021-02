Rio - 15/07/2020 - FINAL CAMPEONATO CARIOCA - Flamengo X Fluminense no Maracana. GABIGOL Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco

Publicado 23/02/2021 18:47

Rio - O Flamengo anunciou nesta terça-feira que transmitirá os jogos do Campeonato Carioca através de uma plataforma de streaming própria, denominada "FlaTV+". O canal contará com cobertura de pré e pós-jogo e narração totalmente voltada para a torcida rubro-negra.

Para assinar a FlaTV+, o torcedor terá que desembolsar o valor total de R$129,90. Também há a opção de pagar quatro parcelas de R$32,48. O valor será todo revertido para o futebol do clube.

“A FlaTv+ é um passo importante para fortalecer nosso relacionamento direto com a espetacular Nação Rubro-Negra. Ela é mais uma prova de que o Flamengo está na vanguarda do mercado esportivo. Com o lançamento da plataforma, vamos dinamizar ainda mais a nossa produção de conteúdos relevantes para os torcedores, aumentando tanto o engajamento com a torcida quanto as receitas para o clube. Temos certeza de que será mais um enorme sucesso”, afirmou o vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira.

O Flamengo prometeu que, em breve, divulgará as informações sobre como assinar o pacote.