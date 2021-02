Luto Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 09:00 | Atualizado 24/02/2021 09:08

Rio - Luto no futebol brasileiro. O ex-atacante Heyder, de 61 anos, que defendeu clubes importante como Flamengo, Cruzeiro e Internacional morreu na última terça-feira, vítima de complicações da Covid-19. Nascido no Para, o ex-atleta estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha do Hangar, em Belém, desde a semana passada.

Heyder começou a sua carreira no futebol paranense, quando defendeu o Remo. Após jogar nos pernambucanos Sport e Náutico, o atacante chegou Flamengo em 1985. Apesar da sua passagem ter sido rápida, o jogador viveu momentos inesquecíveis no Rubro-Negro, quando conheceu Zico e foi comandado por Zagallo.

Após deixar o Flamengo, Heyder defendeu o Vitória e Bahia, antes de defender dois dos maiores clubes do futebol brasileiro: o Internacional e o Cruzeiro. Em fim de carreira no Fortaleza, Heyder encerrou a sua história no futebol em um amistoso pelo Remo, em 1993. O jogador trabalhava atualmente como funcionário público.



Nas redes sociais, o Flamengo prestou homenagens ao ex-atacante. "O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Heyder, que defendeu o clube no ano de 1985. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste. Descanse em paz, Heyder", publicou.