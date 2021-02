Rodrigo Caio Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - O zagueiro Rodrigo Caio, que foi ausência no treino do Flamengo na última terça-feira, apareceu cedo na manhã desta quarta-feira para conceder entrevista coletiva no Ninho do Urubu. O defensor, que não deverá ser problema para o jogo contra o São Paulo, fez questão de exaltar a torcida do Rubro-Negro na véspera do duelo que pode selar mais um título dele com a camisa do clube carioca.

"Desde quando cheguei no Flamengo, consigo sentir a vibração e a energia maravilhosa que é a torcida do Flamengo. A gente fica muito feliz e motivado quando temos essas formas de apoio. A gente espera que a gente possa transmitir toda essa energia positiva para dentro de campo, como foi contra o Internacional. A gente espera que contra o São Paulo a gente consiga da mesma forma. Sabemos da dificuldade do jogo, o São Paulo é uma grande equipe, mas eu não tenho dúvida de que estamos preparados e de que vamos conseguir o objetivo final", afirmou.



Sobre a contusão que sofreu na partida contra o Internacional, o defensor afirmou que não deverá ser problema para Rogério Ceni na partida da próxima quinta-feira contra o clube paulista. "Tive uma pancada bem forte na área do tornozelo, mas estou bem. Ontem acabei não indo para campo para continuar fazendo trabalho de recuperação, mas já estou apto para treinar e jogar. O mais importante é que a equipe esteja bem focada. Que possamos nos preparar muito e que amanhã estejamos em um grande dia", revelou.

Revelado pelo São Paulo, Rodrigo Caio chegou ao Flamengo desprestigiado após um momento ruim no clube paulista. O jogador falou sobre o reencontro com o Tricolor e disse ter gratidão à equipe do Morumbi pelo que viveu lá.

"Tenho gratidão. Mas hoje eu visto a camisa do Flamengo, é um orgulho imenso e uma satisfação em poder representar essas cores. Para mim, é gratificante e espero que possamos fazer o nosso melhor, fazer um grande jogo para que a gente consiga mais uma vez o título brasileiro", finalizou.