Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 12:45

Rio - O Atlético-MG está analisando nomes que possam substituir Jorge Sampaoli. Na lista do Galo, consta o nome do técnico Rogério Ceni, atualmente no Flamengo, que pode receber uma proposta em breve. A informação é do portal "UOL".

Publicidade

Até o momento, não houve qualquer contato com Ceni, que está concentrado na disputa do título brasileiro. No entanto, seu nome é bem avaliado pela diretoria do Galo, que o vê como uma boa aposta para conseguir administrar um elenco com muitos medalhões.

O entrave para uma negociação é o contrato de Ceni com o Flamengo. Quando chegou ao clube, ele assinou até o fim de 2021 e, neste momento, não há qualquer indicação de que ele deixará o cargo, principalmente se for campeão brasileiro na próxima quinta-feira.