Jogadores do Flamengo comemoram conquista da Recopa Alexandre Vidal/Flamengo

Por Lucas Mazzini e Venê Casagrande

Publicado 25/02/2021 12:40 | Atualizado 25/02/2021 12:45

Rio - O Flamengo tem uma "decisão" nesta quinta-feira e pode conquistar o oitavo título brasileiro na sua história. E como se não faltassem motivos e incentivos para a vitória, a diretoria do clube ainda pagou ao elenco as premiações referentes às conquistas em 2020: Estadual, Supercopa e Recopa.

Ao todo, a cúpula rubro-negra depositou de R$ 9 milhões para o elenco. Inicialmente, o prazo para o pagamento era até dezembro de 2020, mas foi acordado entre jogadores e diretoria para que a "dívida" fosse quitada até o fim de fevereiro. Com a promessa cumprida, o dinheiro pingou na conta dos atletas horas antes do duelo com o São Paulo.

A partida entre Flamengo e o Tricolor paulista começa às 21h30 e será disputada no Morumbi. Para se consagrar campeão, o Rubro-Negro precisa de uma vitória simples. Caso não vença, terá que torcer para o Internacional não superar o Corinthians, no Beira-Rio, no mesmo horário.