Fabrizio Peralta chega para reforçar o Sub-20 do Flamengo Divulgação Paraguai

Por Venê Casagrande

Publicado 01/03/2021 15:07

Novo reforço para o time sub-20 do Flamengo, Fabrizio Peralta é aguardado nesta terça-feira para se apresentar ao clube, realizar exames médicos e assinar contrato válido até dezembro. O volante de 18 anos pertence ao Cerro Porteño e será cedido à equipe carioca por empréstimo, com opção de compra estabelecida no vínculo.

Considerado uma joia no Paraguai, Fabrizio Peralta já defendeu as cores do país em competições importantes: o Sul-Americano sub-17 e o Mundial sub-17. No Sul-americano, embora seja volante, ele foi o artilheiro do time com três gols.

Com boa saída de bola e ótimo poder ofensivo, Peralta é considerado um volante moderno, o famoso 'box-to-box', que faz bem o papel defensivo, mas chega bem ao ataque. O chute de longa distância é uma das principais virtudes do paraguaio. Jornalistas que acompanham o atleta disseram que ele precisa melhorar o cabeceio e ganhar porte físico, ter uma maior estatura.

No Sub-20 do Flamengo, Peralta brigará por posição com Daniel Cabral, jogador que também é destaque das categorias de base e costuma ser capitão nos jogos dos Garotos do Ninho. Em princípio, o paraguaio não fará parte do elenco que iniciará a disputa do Carioca 2021 pelo Profissional.