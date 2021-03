Rodolfo Landim, presidente do Flamengo Divulgação

Publicado 01/03/2021 16:42

Rio - A temporada de 2020 terminou com o título do Brasileiro para o Flamengo. Porém, após um 2019 perfeito, o Rubro-Negro enfrentou dificuldades, mudanças no comando técnico, até conseguir levantar mais uma taça na última semana. O presidente Rodolfo Landim falou a respeito dos problemas que o Rubro-Negro enfrentou na última temporada. Na opinião dele, a saída do treinador Jorge Jesus não foi o principal motivo de oscilação da equipe rubro-negra.

"Não só o Jorge Jesus, mas a ausência da torcida. O Flamengo jogou no ano passado com mais de 40 mil pessoas apoiando o time. Sobre o Jorge Jesus, de fato. Tinha o fato de o time ter encaixado. No início o Flamengo não foi bem, mas depois começou a jogar. É normal que, quando chega um técnico, ele queira fazer testes. Nós tivemos problemas de lesões seríssimos. Era muito difícil manter o time base", afirmou em entrevista ao programa "Nossa Área", apresentado por Elia Júnior, na Rádio Bandeirantes.



Além disso, o mandatário ainda abordou um suposto rumo de retorno de Jorge Jesus. O treinador português vem sendo bastante criticado no Benfica. Os jornais locais chegaram a dizer que o Mister estaria perto de deixar o clube de Lisboa.

"Ele (Jorge Jesus) escolheu o caminho dele, de ir lá para Portugal. Ele tem contrato lá. Eu não vejo possibilidade de ele sair, como todo mundo coloca. Nosso técnico é o Rogério Ceni e estamos felicíssimos com ele. Não só nós, mas os jogadores. Acho que temos um grupo unido e forte", disse.