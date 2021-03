Mauro Cezar Pereira Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 16:38

Rio - Mesmo com o título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai viver uma temporada diferente em 2021. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, o Rubro-Negro deverá acertar a transferência de três a quatro jogadores. Há a possibilidade inclusive de algum titular ser negociado.

"Acho que o Flamengo vai negociar jogadores que eventualmente tenham boas propostas, isso aí é certo. Talvez até um jogador grande até o meio do ano, vai ter que vender jogador. A não ser que consiga negociar bem alguns, uns três ou quatro, tipo, saem Vitinho, Michael, Léo Pereira e mais um, de repente rola uma grana que evita a necessidade de vender um Gerson, um Everton Ribeiro, um Arrascaeta, um Gabigol, um jogador desses", afirmou em participação no podcast "Posse de Bola".



Na opinião do jornalista, caso o Flamengo não consiga vender tantos atletas, a possibilidade de um dos jogadores principais do elenco acabar se transferindo é ainda maior.

"Mas acho que se não tiver uma saída aí em quantidade de jogadores como esses que eu citei, possivelmente vão ter que vender um desses maiores assim, mas isso depende muito do mercado e não é para agora, é mais para o meio do ano talvez que o mercado possa colocar esse tipo de proposta à mesa. Mas necessário vai ser porque a queda de receitas é inevitável, sem bilheteria e com sócio-torcedor consequentemente proporcional a uma renda muito menor", disse.