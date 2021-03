Ramon, um dos destaques da equipe, durante treinamento no Ninho Marcelo Cortes/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 01/03/2021 18:51 | Atualizado 01/03/2021 19:30

O Flamengo não teve muito tempo para comemorar o título do Campeonato Brasileirão 2020. Depois de cinco dias, o Rubro-Negro volta a campo, nesta terça-feira, para pegar o Nova Iguaçu no Maracanã, às 21h35 (horário solicitado pela Record, emissora que irá transmitir o duelo), pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Como o Departamento de Futebol concedeu férias ao time principal, o Flamengo será representado pela garotada do Sub-20, que será comandada pelo técnico Maurício Souza, já que Rogério Ceni também recebeu um período de recesso. Alguns atletas do profissional irão reforçar a equipe. São eles: o goleiro Gabriel Batista, o lateral-direito Matheuzinho, o zagueiro Natan, o volante João Gomes e o atacante Rodrigo Muniz. Pepê e Michael serão incorporados na quinta-feira.

No treino desta segunda-feira, o último antes do duelo com o Nova Iguaçu, Maurício Souza comandou uma atividade tática e esboçou a equipe que pretende mandar a campo: Gabriel Batista, Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; João Gomes, Daniel Cabral, e Yuri de Oliveira; Thiaguinho, Lázaro e Rodrigo Muniz. Em alguns momentos, o comandante sacou o meia Yuri e colocou Max, como teste para fazer alteração durante o jogo.

O zagueiro Bruno Viana, primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2021, não foi inscrito a tempo, já que a janela de transferência no Brasil só abriu nesta segunda-feira, e está fora da estreia rubro-negra no Carioca. O defensor será preparado para a segunda rodada, diante do Macaé, no sábado.



Esse será o time que representará o Flamengo nas primeiras rodadas do Estadual. Alguns jovens, já conhecidos pela torcida, poderão mostrar o potencial e brigar por, quem sabe, uma promoção ao time profissional. O elenco principal volta aos trabalhos no Ninho do Urubu no dia 15 de março e farão uma mini pré-temporada de olho na Supercopa do Brasil, que será disputada no dia 11 de abril, contra Palmeiras ou Grêmio, clubes que brigam pelo título da Copa do Brasil.