Por Venê Casagrande

Publicado 01/03/2021 21:02 | Atualizado 01/03/2021 21:03

O Flamengo não terá a presença do volante Richard Rios contra o Nova Iguaçu nesta terça-feira, às 21h35, no Maracanã. Como o jogador sofreu expulsão em uma partida pelo Carioca Sub-20 ainda na temporada 2020, ele terá que cumprir a suspensão na primeira rodada do Estadual pelo profissional.

Richard Rios é colombiano e chegou ao Flamengo após se destacar atuando no Futsal na Colômbia. Em 2020, o volante foi um dos destaques da equipe Sub-20 e teve o contrato renovado, e o compromisso vai até dezembro deste ano.

Como 'bateu a idade', Richard Rios não pode mais atuar pelo Sub-20 e agora pertence ao elenco profissional do Flamengo. No Brasileirão, ele foi relacionado para duas partidas pelo técnico Rogério Ceni.