Rio - A temporada de 2020 foi especial na vida de Diego Ribas. Após ser considerado o 12º jogador da equipe de Jorge Jesus campeã da Libertadores e do Brasileiro em 2019, o meia conseguiu voltar a ser titular em um novo posicionamento sob o comando de Rogério Ceni. Em participação no programa "Bem, Amigos!", do SporTV, o experiente jogador afirmou que está no auge da sua carreira aos 36 anos.

"Eu disse para pessoas mais próximas. É o melhor momento que eu vivo da minha vida profissional e pessoal também. Estou com dois filhos maravilhosos e minha esposa está grávida de uma princesinha, que era o meu sonho também. Campeão brasileiro, quase 20 anos depois daquele título brasileiro com Santos. Eu era um meia e chego nesse momento me reinventando porque faço parte de um grupo extremamente qualificado. Na minha opinião temos o melhor grupo não só do Brasil, mas da América Latina. Isso não garante vitória, não garante se um time será forte. Será forte se trabalharmos bem, com humildade", afirmou.



Diego Ribas ainda fez muitos elogios a Rogério Ceni. O treinador recebeu muitas críticas após as eliminações da Libertadores, da Copa do Brasil e também pela irregularidade da equipe carioca na disputa do Campeonato Brasileiro.

"Vou compartilhar com vocês uma conversa de bastidor. Eu falei com o Rogério (Ceni): parabéns pelo seu trabalho. Porque quando precisou ter coragem, você teve. Um momento delicado da temporada, em que precisou de uma decisão drástica, ele tomou. Ele fez mudanças táticas e de jogadores. Nós temos um elenco qualificado, mas também é uma dor de cabeça saudável para o treinador", disse.