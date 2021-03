Braz observa festa do elenco do Flamengo Alexandre Vital / Flamengo

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 19:12

Rio - Após uma temporada de altos e baixos, o Flamengo terminou campeão do Brasileiro de 2020. Na opinião do vice de futebol, Marcos Braz, manter Rogério Ceni no comando do Rubro-Negro mesmo com a pressão que o treinador recebeu foi um dos grandes acertos da cúpula de futebol do clube carioca.

"A manutenção do Ceni foi muito assertiva. A compreensão e tentar fazer com que os outros compreendam que o Ceni precisava de mais tempo para que pudesse fazer um trabalho", afirmou o dirigente em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Publicidade

Sobre o planejamento para a próxima temporada, Braz afirmou que o elenco rubro-negro precisa de mudanças. No entanto, o dirigente descartou investimentos de grande porte como o clube fez em 2019 e 2020.



Publicidade

"Agora, temos que fazer os ajustes. O Flamengo precisa se reforçar, acredito que é sempre importante oxigenar o ambiente do departamento de futebol. Mas com certeza não são os caminhos de quando chegamos, em 2019", disse o dirigente, que depois acrescentou. "Temos que ter imaginação, bom senso e conhecimento do mercado. Mas não vamos fazer cinco, seis contratações não. Não sabemos se teremos propostas pelos nossos jogadores. Conforme isso acontecer, vamos ajustando também", disse.