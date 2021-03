Zico terá história contada em quadrinhos Flávio Soares / Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 15:04 | Atualizado 02/03/2021 15:05

No dia em que completa 68 anos, nesta quarta-feira (3), Zico ganhará mais uma homenagem. O eterno ídolo da torcida do Flamengo vai virar personagem de revista em quadrinhos, com o lançamento do projeto de HQ "Zico - 50 anos de futebol", da Editora Ultimato do Bacon.

A vida do Galinho de Quintino será retratada pelo quadrinista Flávio Soares, para comemorar os 50 anos do início de carreira, em 29 de julho de 1971, aos 18 anos, pelo Flamengo. O projeto também aproveitará para celebrar os 40 anos do título mundial de 1981.



Publicidade

A ideia da HQ é mostrar momentos marcantes do ídolo rubro-negro nos gramados, além de bastidores como preleções e vestiário. A revista, que terá 56 páginas em formato americano (17 x 25 cm), estará disponível para compra a partir do dia 18 de novembro de 2021 nas Loja do Zico. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas no site da editora.



"Queremos mostrar a emoção da taça sendo erguida, mas também cada um desses detalhes que estão na memória do Zico e que são parte importantíssima da história dele", afirma o editor da Ultimato do Bacon, Alexandre Baptista.