O Cuiabá avançou a negociação para contratar João Lucas, do Flamengo, e está perto de acertar a chegada do lateral-direito ao elenco para a disputa da temporada 2021. O Dourado e o Rubro-Negro irão fechar um contrato por empréstimo até dezembro, com opção de compra de 5 milhões de reais.

Como o contrato de João Lucas com o Flamengo vai até dezembro, a cúpula rubro-negra irá estender o vínculo do lateral-direito por mais um ano, ou seja, até o fim de 2022. A estratégia é para evitar que, a partir de julho, o jogador fique liberado para assinar pré-contrato com outra equipe e saia de graça.

Por outro lado, o estafe de João Lucas conversou com o Flamengo e pediu um aumento salarial para o jogador (de apenas 11%), e a solicitação será atendida pela diretoria do clube carioca. Atualmente, o Cuiabá não possui jogador para a lateral direita e utiliza o atacante Josiel improvisado na posição. O atleta rubro-negro, portanto, chega para ser titular.

O Atlético-GO e a Ponte Preta também são clubes interessados em João Lucas. O Dragão acabou não avançando nas conversas porque vê o jogador rubro-negro como 'plano b', pois tem Dudu, que pertence ao Internacional, como prioridade. A equipe de Campinas queria o jogador apenas para a disputa do Paulistão. Com isso, o projeto do Cuiabá foi o que mais chamou atenção.

João Lucas chegou ao Flamengo em 2019 depois de se destacar no Campeonato Carioca pelo Bangu. Pelo Rubro-Negro, o lateral-direito disputou 17 partidas e marcou um gol. Sua maior virtude é a parte defensiva. Tanto é que, com ele em campo, o Rubro-Negro não tomou gol pelo lado direito da defesa.