Rodrigo Muniz decidiu para o Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Por Pedro Logato

Publicado 06/03/2021 19:55 | Atualizado 06/03/2021 19:56

Rio - Os garotos do Flamengo seguem fazendo a sua parte no Campeonato Carioca. Neste sábado, a equipe comandada por Mauricio Souza manteve o 100% de aproveitamento e derrotou o Macaé por 2 a 0. O resultado fez o Rubro-Negro dormir na liderança da Taça Guanabara. A equipe do Norte Fluminense segue sem vitórias no torneio.

O destaque da partida foi o atacante Rodrigo Muniz. O jogador, de 19 anos, fez os dois gols do Flamengo na partida. A equipe rubro-negra mostrou mais desenvoltura que na estreia contra o Nova Iguaçu e poderia ter feito mais gols no Maracanã. Além das chances perdidas, o Rubro-Negro ainda desperdiçou uma penalidade com Pepê, quando o jogo ainda estava empatado.

O Flamengo começou a partida buscando criar dificuldades para o Macaé. Com apenas três minutos, a equipe comandada por Mauricio Souza teve uma grande chance. Michael recebeu pela esquerda, saiu costurando pelo meio e tocou para Rodrigo Muniz que finalizou na trave. Um minuto depois, outra chegada. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Rodrigo Muniz que finalizou, a bola ia entrando, mas a defesa do Macaé salvou em cima da linha.



Aos cinco minutos, a defesa do Macaé se enrolou e Milton Raphael acabou fazendo pênalti em Pepê. Na cobrança, Pepê tentou tirar de Milton Raphael e acabou batendo na trave. O goleiro do Macaé não fez a defesa, mas estava na bola. Com o lance, o Flamengo perdeu a oportunidade de sair na frente. A penalidade perdida não fez o Flamengo diminuir o ritmo. Novamente, o Macaé se atrapalhou na saída de bola e o Flamengo conseguiu criar uma grande jogada. Após bela trama ofensiva, João Gomes finalizou para fora, criando uma bela oportunidade.

O Macaé conseguiu reduzir um pouco a pressão, mas o Flamengo voltou a criar uma nova chance aos 17 minutos. Após jogada pela esquerda, o cruzamento foi feito e Pepê apareceu para cabecear para fora. Quatro minutos depois, uma nova chance para a equipe da Gávea. Matheuzinho foi na linha de fundo e deu para trás, Thiaguinho apareceu dentro da área em boas condições, mas acabou furando.

Aos 37 minutos, o Flamengo finalmente conseguiu abrir o placar. Matheuzinho foi no fundo e cruzou, Rodrigo Muniz ganhou na cabeça da defesa do Macaé e cabeceou para o fundo das redes, vencendo o goleiro Milton Raphael.

Em vantagem no placar, o Flamengo seguiu criando oportunidades. Na primeira, Thiaguinho recebeu em condições, mas acabou não conseguindo a finalização. Depois, em lance quase seguido, Michael puxou contra-ataque passou pela defesa do Macaé, mas na hora de finalizar, ficou sem ângulo e bateu cruzado, a bola passou por todo o ataque rubro-negro e ninguém apareceu para concluir.

Aos 43 minutos, o Macaé respondeu. Rafael Castro foi lançado em contra-ataque, mas o atacante acabou se enrolando. Após perder a possibilidade de finalizar, ele tocou mais atrás para Lopeu, que finalizou para tranquila defesa de Gabriel Batista.

A segunda etapa começou em ritmo mais lento. O Flamengo demorou dez minutos para conseguir criar sua primeira oportunidade. Após cruzamento da esquerda, Thiaguinho conseguiu se virar e finalizou forte para fora, assustando o goleiro Milton Raphael. Seis minutos depois, o atacante teve outra chance. Após levantamento para área, o arqueiro do Macaé saiu mal e a bola se ofereceu para Thiaguinho, que finalizou para fora.

Aos 21 minutos, o Flamengo chegou ao seu segundo gol. Dessa vez, o cruzamento veio do outro lado. Ramon levantou para a área e Rodrigo Muniz cabeceou bem, no contrapé do goleiro, tirando as chances de defesa de Milton Raphael.

Aos 26 minutos, quase que o Rubro-Negro fez mais um. Ramon foi bem no fundo e cruzou para Hugo Moura, o volante se infiltrou bem dentro da área e finalizou. A bola acabou tocando a trave do Macaé e saindo em tiro de meta para o clube do Norte Fluminense. Aos 35 minutos, Richard que havia acabado de entrar na partida, teve uma boa chance, mas se precipitou e finalizou para fora.

Nos últimos minutos, o Flamengo seguiu mantendo o controle da partida e teve outras oportunidades de ampliar. Porém, a equipe carioca acabou não conseguindo fazer mais gols, porém, o placar positivo já estava consolidado e a partida acabou com vitória para os rubro-negros.

MACAÉ 0 X 2 FLAMENGO



Estádio: Maracanã

Arbitragem: Yuri Elino da Cruz (RJ)

Cartões Amarelos: Pedro Costa (MAC), Alvaro (MAC), Ramon (FLA)

Cartões Vermelhos:

Gols: Rodrigo Muniz (FLA) (Dois)

MACAÉ: Milton Raphael, Pedro Costa (Marcus Vinicius), Helton Matheus, Edson Barba (Álvaro) e Patrick; Wagner Carioca, Amaral (Eduardo Guimarães), Rossales, Wallacer, Rafael Castro (Edy) e Lopeu (Cristiano Júnior) / Treinador: Eduardo Allax

FLAMENGO: Gabriel Batista; Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; João Gomes (Daniel Cabral), Hugo Moura e Pepê (Richard); Thiaguinho (Lazaro), Michael (Gabriel Barros) e Rodrigo Muniz / Treinador: Mauricio Souza