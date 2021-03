Flamengo venceu o Macaé por 2 a 0 Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - O Flamengo conquistou a segunda vitória seguida no Campeonato Carioca sob o comando do treinador Maurício Souza. Ao ganhar do Macaé por 2x0, neste sábado, no Maracanã, o técnico, que assume o time enquanto Rogério Ceni está de férias, elogiou o desempenho dos jovens e viu uma equipe 'equilibrada'.

"Acho que os anos comprovam que a base do Flamengo é vencedora, traz resultados competitivos e financeiros. As jogadas que tivemos mais êxito foram de cruzamento. Mas nossa equipe foi equilibrada. Não podemos esquecer o giro do Rodrigo que protegeu e finalizou, a jogada do Pepê, o chute na trave do Gomes. É uma equipe qualificada, que entende e sabe os caminhos para chegar ao gol", disse o treinador.

Maurício optou por começar com Michael no ataque nesta partida. O jogador não quis sair de férias para disputar o Carioca e tentar reconquistar o bom futebol de 2019. O treinador comentou sobre seu rendimento na sua estreia neste sábado.

"É um profissional sensacional. Chegou botando todo mundo para cima, trazendo confiança, chamando a responsabilidade para ele. É um jogador que quer muito recuperar o espaço, tem muita qualidade, velocidade. Foi de suma importância para trazer esse toque de experiência para a equipe", concluiu.