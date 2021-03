Marcos Braz Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 07/03/2021 15:28 | Atualizado 07/03/2021 15:29

Claro que foi sem querer e vcs sabem disso . Palhaçada — MarcosBraz (@marcosbrazrio) March 7, 2021 Rio - O VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, mandou uma resposta para as redes sociais do Fox Sports, sobre o polêmico retuíte do dirigente Rubro-Negro sobre uma mensagem contra o treinador, Rogério Ceni. Na mensagem original compartilhada por Braz no Twitter, a torcedora pede que o clube 'contrate um técnico decente' para 2021.

No Twitter, quando um usuário retuíta uma mensagem de outra pessoa, é entendido que ela compartilha do mesmo pensamento. O dirigente afirmou que não teve a intenção de compartilhar e se defendeu.

"Claro que foi sem querer e vocês sabem disso. Palhaçada", disse.

Mesmo com o título brasileiro, Rogério Ceni segue pressionado por parte da torcida, que não concorda com a continuidade do trabalho do treinador e pede sua saída. No entanto, Marcos Braz entendeu que Ceni é o melhor nome para a temporada que se inicia neste mês de março e manteve o treinador.