Rodrigo Muniz Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 17:15

Rio - Destaque da vitória do Flamengo sobre o Macaé, Rodrigo Muniz, chamou a atenção na partida, não somente pelos dois gols, mas também pelo seu porte e pelo pivô com qualidade que fez no confronto do Maracanã. Aos 19 anos, o jovem revelou que se inspiram em grandes nomes do futebol europeu. "Ronaldo, Ibrahimovic e Lukaku", respondeu o atleta ao seu perguntado sobre suas referências no esporte.

Rodrigo Muniz tem apenas 15 jogos no profissional e marcou quatro vezes. O jogador chegou a ser emprestado para o Coritiba no ano passado, mas fez apenas seis jogos pelo Brasileiro e retornou ao Flamengo, após pedido de Rogério Ceni.

Publicidade

"Fico muito feliz em ter feito dois gols e ajudado a equipe. O treinador me cobra muito, me apoia muito. Conversa muito comigo nos treinamentos e eu também me cobro muito, venho trabalhando firme todos os dias e graças à Deus hoje eu tive uma oportunidade e fui feliz. O jogo de hoje pediu muito isso, bola no fundo. O técnico conversou com a gente a semana. Graças à Deus colocamos em prática em campo", afirmou Muniz, após o fim da partida.



Publicidade

Com o resultado, o Flamengo chegou aos seis pontos e se isolou na liderança do Carioca. Agora, o Rubro-Negro terá pela frente uma semana de preparação antes do clássico contra o Fluminense, que está marcado para o próximo domingo, no Maracanã.