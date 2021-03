Pepê em ação com a camisa do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 10:00

Rio - A chegada de Rogério Ceni ao Flamengo mudou a situação de Pepê no Flamengo. Se antes o meia apenas treinava com o grupo principal e mal era relacionado para as partidas, após o ex-goleiro assumir o Rubro-Negro as chances começaram a aparecer e o jovem conseguiu até uma renovação de contrato, o que era considerado improvável.

Em entrevista ao site "Globo Esporte", Pepê falou sobre a importância de Ceni em sua retomada no Flamengo e disse enxergar o treinador como um "paizão".

"O Rogério foi e é um paizão pra mim. Desde o primeiro dia que ele chegou, me olhou de forma diferente. Ele foi o primeiro que me deu oportunidade. Conversamos muito. Ele me dá muita dura, me ensina muito. Mas sei que é sempre para o nosso bem, para o bem do Flamengo", afirmou.

"Eu passei a ter mais chances com o Rogério porque ele foi o primeiro treinador que me experimentou numa posição que desde que subi para o profissional, foi a que eu mais gostei de jogar, onde me senti mais confortável. Hoje eu me considero um volante, não um meia. Acho que isso funcionou muito bem", completou.

Pepê tem contrato com o Flamengo até junho de 2021. O meia é um dos poucos atletas que não tiveram férias após o fim do Brasileirão e iniciaram o Campeonato Carioca ao lado dos jogadores da equipe sub-20.