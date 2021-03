Rogério Ceni, técnico do Flamerngo Alexandre Vidal

Por Venê Casagrande

Publicado 08/03/2021 15:49 | Atualizado 08/03/2021 16:00

O técnico Rogério Ceni é um profissional que não esconde o jeito compulsivo por trabalho e busca por aperfeiçoamento. O comandante, inclusive, estuda a possibilidade de retornar aos trabalhos antes do previsto para acompanhar de perto o elenco que iniciou a disputa do Campeonato Carioca 2021.

Teoricamente, o treinador volta ao dia a dia no Ninho do Urubu na próxima segunda-feira, dia 15, junto com os jogadores do elenco principal que receberam férias de duas semanas. Ceni, entretanto, deve pintar no CT do Flamengo já nesta semana e irá observar a garotada que representa o Rubro-Negro nas primeiras rodadas do Estadual.

O dia ao certo não está definido, mas internamente a diretoria já sabe da possibilidade de Rogério Ceni voltar ao Rio de Janeiro antes da data prevista para a reapresentação. Em princípio, nenhum atleta, a exceção de Michael, Pepê, João Gomes e Gabriel Batista, que pediram para jogar as primeiras rodadas do Carioca, deve retornar antes do dia 15.

O primeiro título que o Flamengo disputará na temporada será na primeira quinzena de abril, no dia 11, contra o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, na final da Supercopa do Brasil. Rogério Ceni iniciará os trabalhos visando ao duelo com o time paulista, que pode dar ao Rubro-Negro a premiação de R$ 5 milhões.